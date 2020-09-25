Помощник по жизни: Сбербанк представил «Вселенную Сбер»

Сбербанк объявил о глобальном обновлении. Теперь это не просто банк, а помощник по жизни — целая вселенная сервисов.

Максим Прихода об изменениях — в деталях.

Быстрый монтаж, спешащие люди, музыка на фоне все громче. Лейтмотив приветственного видео этой конференции — постоянно растущий темп современной жизни. Да и новый логотип теперь напоминает циферблат со стрелками. Все становится ясно после вступительного слова: Сбербанк — превратился в Сбер. И теперь его продукты сберегают не только наши деньги, но и время.

«Мы работаем, чтобы избавлять человека от рутины. И когда наш с вами рабочий день становится комфортнее и ярче с нашими сервисами, это заряжает нас энергией, чтобы дальше создавать то, что еще вчера казалось мечтой», — отметил председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф.

Полуторачасовая конференция — это не просто презентация новых продуктов: а набор роликов, где звезды и топ-менеджеры компании разбирают реальные ситуации, в которых новые продукты могут помочь. Начинается все в одном из отделений Сбербанка: они теперь больше похожи на коворкинги.

Кстати улыбкой скоро тоже можно будет оплатить все покупки в Сбере. Но главные изменения не в оффлайне. Из всего представленного пакета продуктов, пожалуй, самый яркий — это трио виртуальных ассистентов. Голосовые помощники отличаются голосом, характером и спектром задач, которые решают. Афина — педантична, Джой — жизнерадостна и общительна, Сбер — техногик и интраверт. Они отзываются на слово «Салют», и умеют, например, заказывать еду или сами звонить по телефону. Так, теперь можно «записаться на ноготочки».

Ассистенты могут жить в смартфонах или собственных гаджетах от Сбера: сегодня показали двух таких: первый — это мультимедийная приставка для телевизора, в ней игры и фильмотека. Причем во время киносеанса прямо через телевизор можно заказать попкорн или купить, скажем, платье или постельное белье, как на экране. А второй — это гаджет сбер-портал. Что-то среднее между планшетом, стационарным телефоном, премиальной акустической системой и пунктом управления умным домом.

«Нам часто задают вопросы: „Зачем делать электронику?“. Я сразу хочу ответить: потому что это исторический лозунг Сбербанка — „Всегда рядом“», — пояснил вице-президент, руководиель блока «Технологии» ПАО Сбербанк Давид Рафаловский.

Еще из нового: образовательный проект сбер-класс, удобные решения для предпринимателей, и новое онлайн-хранилище — СберДиск. К тому же заработала единая подписка на все сервисы Сбера, куда входят 30 гигов на этом самом диске, кино на Okko, музыка на сбер-звуке, бесплатная доставка из продуктовых магазинов, скидка на такси, доставку из ресторанов и прочие сервисы, объединенные брендом Сбера.

«Мы сегодня представили Сбер, целую вселенную наших сервисов. Презентацией мы постарались донести, насколько сегодня мы отличаемся от просто банка и насколько мы больше, чем банк,» — поделился заместитель председатель правления ПАО Сбербанк Лев Хасис.

Сегодняшняя конференция — доказательство того, что Сбер окончательно трансформировался в многопрофильную высокотехнологичную компанию, с серьезным IT-сектором. Сформирована целая экосистема с множеством полезных сервисов, созданных с применением технологий искусственного интеллекта, машинного обучения. А ведь еще недавно это был просто банк.