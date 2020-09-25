Сбой произошел в мессенджере Telegram. Пользователи сразу из нескольких стран сообщают о проблемах в работе приложения. Больше всего претензий к работе мессенджера поступает из России, Белоруссии, Украины, Германии, Венгрии, Польши и Сингапура. Люди жалуются, что не могут подключиться к приложению, а также не получается отправить сообщения. Обстоятельства произоошедшего выясняются.