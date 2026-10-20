Охранник магазина забил мужчину до смерти из-за кражи продуктов

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 459 0

Похитителя продуктов заметили в момент, когда он попытался скрыться.

В Петербурге охранник магазина насмерть избил мужчину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Санкт-Петербурге охранник магазина забил мужчину из-за кражи продуктов. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК в мессенджере МАКС.

Инцидент произошел в ночь на 18 октября. По предварительным данным, 47-летний мужчина попытался украсть продукты из супермаркета. Когда он хотел скрыться с места преступления, то его заметил бдительный охранник. Мужчины оказались на улице, где между ними возникла потасовка.

В ходе драки охранник нанес своему оппоненту несколько ударов, в том числе в область туловища. Потерпевший упал на землю и ударился головой. Эта травма оказалась смертельной. Мужчина скончался на месте еще до приезда скорой помощи.

После случившегося в отношении охранника было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Работник магазина был задержан. Следствие продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Амурской области погибла пенсионерка из-за того, что на нее наехала тележка с продуктами. Женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу, где скончалась спустя два дня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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