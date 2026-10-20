Осенняя усталость: названы три вещества, которых не хватает организму по утрам

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 35 0

Разнообразный рацион поможет поддержать иммунитет и легче пережить сезонный упадок сил.

Что полезно кушать осенью чтобы не уставать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Терапевт Рожко назвала продукты против осенней усталости

Если осенью все чаще хочется переставить будильник еще на десять минут, дело может быть не в погоде, а в нехватке магния, железа и коэнзима Q10 — врач-гастроэнтеролог Анастасия Рожко рассказала Life.ru, что добавить в тарелку, чтобы вернуть себе бодрость.

Магний, который отвечает за работу мышц и нервной системы, содержится в орехах, семенах, бобовых, цельнозерновых крупах и зелени. Эти продукты можно добавлять в кашу на завтрак, а на обед выбрать гречку или другой цельнозерновой гарнир.

Источники железа — мясо, птица, рыба и бобовые. Нутрициолог советует сочетать растительные варианты с продуктами, богатыми витамином C: он помогает лучше усваивать железо. К чечевице или фасоли стоит добавить сладкий перец, брокколи или зелень, а перекусить киви, ягодами или цитрусовыми.

За выработку энергии в клетках отвечает коэнзим Q10, его много в мясе, рыбе и субпродуктах. Рожко рекомендует в течение недели чередовать разные источники белка, дополняя блюда овощами, крупами и зеленью.

Если рацион не закрывает потребности — из-за ограничений в еде, низкой калорийности или высокой нагрузки — дополнительным источником витаминов могут стать БАДы. При этом важно смотреть не только на количество нутриента, но и на его форму: витамин C в виде кальция аскорбата хорошо переносится и реже раздражает желудок, а бисглицинат цинка отличается повышенной биодоступностью.

Если же с пробуждением по-прежнему беда, а усталость не проходит даже после полноценного отдыха, лучше обратиться к врачу и разобраться в причинах, заключила эксперт.

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Осенняя усталость: названы три вещества, которых не хватает организму по утрам

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