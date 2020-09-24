Как умерла дочь Владимира Конкина? — первый комментарий семьи

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Василий Заика
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О трагической гибели Софии Конкиной стало известно 24 сентября.

Как умерла дочь Владимира Конкина? — первый комментарий семьи

Фото: Facebook @konkinasofia

Дочь звезды фильмов «Как закалялась сталь» и «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина София скончалась ночью 24 сентября в Боткинской больнице после утопления в бассейне московского фитнес-центра «Джамп-клуб».

Племянница погибшей Дарья Конкина в беседе с Starhit.ru призналась, что первой узнала о трагедии. Злополучной ночью девушка получила сообщение от сотрудника заведения, который рассказал некоторые детали произошедшего. Изначально родственница Софии Конкиной даже не поверила в реальность событий.

«Дала ему свой номер, чтобы узнать подробнее о том, что случилось. По его словам, Софию откачивали 15 секунд, после увезли в реанимацию. Сразу после этого в 02.13 (по московскому времени — Прим.ред.) я написала дяде и родителям — сообщила об этом. Сначала думала, что это был мошенник, потому что дядя с утра позвонил Алисе, дочке Софии, и та сказала, что все хорошо», — сказала Дарья Конкина.

Позднее девушке сообщили, что София Конкина находится в больнице без сознания, а спустя время стало известно о кончине дочери заслуженного артиста РФ.

Издание отмечает, что по одной из версий причиной смерти наследницы Владимира Конкина может являться отказ почек. Однако, по словам Дарьи Конкиной, у ее тети произошла остановка сердца.

Софии Конкиной практически сразу после утопления начали оказывать помощь. На место сразу вызвали скорую помощь, врачи которой прибыли через несколько минут. В результате реанимационных мероприятий медикам удалось восстановить сердечный ритм. Несмотря на усилия специалистов женщина скончалась вскоре после госпитализации.

В настоящее время Следственный комитет РФ разбирается в обстоятельствах инцидента. По результатам проведенных мероприятий будет дана правовая оценка происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео бассейна, в котором утонула дочь актера Конкина.

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