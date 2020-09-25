«Пробка и штопор в сумке»: дочь актера Конкина пришла в бассейн нетрезвой, заявили очевидцы

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Алиса Маркова
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32-летняя София скончалась в реанимации в ночь на 24 сентября. В больницу ее доставили из московского фитнес-центра, где она внезапно ушла под воду.

Фото, видео: TASS / YAY, 5-tv.ru

Дочь актера Владимира Конкина находилась в фитнес-центре в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 5-tv.ru рассказали очевидцы. По словам управляющей заведения, от Софии Конкиной пахло алкоголем, ее рвало красным вином, а в ее сумки нашли пробку и штопор.

«Ее мачеха, когда звонила — спрашивала: «Она пьяная? Она была пьяная?» — рассказали представители фитнес-центра.

О смерти 32-летней наследницы заслуженного артиста РФ Владимира Конкина Софии стало известно утром 24 сентября. Как заявил в беседе с 5-tv.ru источник, близкий к семье актера, несколько дней назад женщина ушла на занятие в бассейн и не вернулась. В среду, 23 сентября, ее близким поступил звонок из больницы. Медики сообщила, что дочь Конкина находится в реанимации.

Несмотря на все усилия врачей, стабилизировать состояние Софии не удалось. В ночь с 23 на 24 сентября она скончалась.

Близкие погибшей в трагическую случайность не верят. По их словам, женщина профессионально плавала и вряд ли могла захлебнуться. Кроме того, они подчеркивают, что наследница актера не имела каких-либо хронических заболеваний. У Софии осталась 11-летняя дочь. В настоящее время решается вопрос об оформлении над ней опекунства.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что актриса Поргина винит инструкторов бассейна в смерти дочери Конкина. 32-летняя София захлебнулась в бассейне столичного фитнес-центра.

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