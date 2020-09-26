Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 сентября по 4 октября

Общий фон недели будет связан с положением Марса, который продолжит создавать волну агрессии, раздражения и нетерпимости. Однако на предстоящей неделе его будет смягчать Венера. Это значит, что энергия агрессии или раздражения может найти положительный выход в сексуальности, в личных отношениях или творчестве. Яркие и активные творческие занятия, например, танцы, особенно приветствуются.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, что сулит ближайшая неделя и как вести себя в эти дни, чтобы принести себе и обществу наибольшую пользу.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов ожидается очередной период повышения конфликтности. Отстаивание своего «я» и споры не приведут к желаемым результатам. Напротив, они могут создать недоразумения, огорчения и размолвки. Также возможен некоторый упадок сил. Неделя в целом неблагоприятная.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя благоприятна. Особенно хорошо будут для вас работать спонтанные проявления вашего «я», некоторая импровизация, игра. Общее состояние уверенности в себе и оптимизма будет помогать вам во всех делах.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя положительная. Она будет способствовать вашему самовыражению, проявлению лидерских качеств. Повышенный уровень энергии и хорошее самочувствие помогут действовать активно и осознанно. Также неделя хороша для знакомств, флирта и приятных встреч.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам неделя обещает скорее напряженный фон. Возможны конфликты и обиды, противостояние с влиятельными людьми, которые заведомо сильнее вас. Статус-кво вас не устраивает, а достичь новых договоренностей или найти компромисс не удается.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя позитивная. Вы активны, уверенны в себе, хорошо чувствуете себя в обществе, легко ориентируетесь в складывающейся социальной ситуации. Это поможет вам договариваться с нужными людьми, завоевывать симпатии окружающих и двигаться к вашим целям.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя будет в целом положительной. Прежде всего это будет проявляться во внутренней уверенности и оптимизме, даже несмотря на возможные перепады настроения. Неделя хороша для того, чтобы строить долгосрочные планы, искать перспективные возможности, попытаться увидеть себя в новой, более благоприятной ситуации.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя не слишком благоприятна. Но возвращение Солнца на свое место (иначе говоря ваш день рождения) принесет вам особый уровень осознанности. Вы можете использовать его, чтобы подумать о своем месте в жизни, о своем векторе развития. Проанализировать уходящий год и спланировать предстоящий.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя в целом положительная. Ощущение оптимизма и уравновешенности, возможно не принесет сильной поддержки в делах, но подарит внутренний баланс и относительный покой. Неделя хороша для того, чтобы подумать о себе и о своей роли в жизни окружающих вас людей.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя положительная. Особенно она хороша для социальных мероприятий: себя показать и людей посмотреть. Вы сможете добиться симпатии окружающих, проявить себя, донести до них свои идеи. Энергии благоприятны для активных действий.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам неделя обещает смешанное влияние планет. Вам может способствовать общая уверенность в себе и неожиданные яркие идеи, помогающие творить и импровизировать. Однако применить все это в конкретной деятельности будет непросто: возможны конфликты, перепады уровня энергии, отсутствие ясности относительно ближайших действий.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя положительная. Прилив энергии и уверенности в себе поможет вам активно двигаться вперед, реализовывать ваши замыслы, достигать ваших целей. Используйте эту неделю, чтобы ярко проявить себя, дать толчок вашим проектам в нужном направлении.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя в целом позитивная. Особая уверенность в себе и вера в жизнь позволяют вам не думать о мелочах. Ваша терпимость и снисходительность к окружающим возрастают и помогают вам по жизни. Неделя хороша для того, чтобы лучше настроиться на вибрации Вселенной, почувствовать свое единство со всем окружающим.

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