«Хватило трех бокалов»: Шура попытался оправдать свое неадекватное поведение на шоу

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Татьяна Меркер
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Певец в состоянии «нестояния» отпускал грязные шуточки в новом выпуске программы на YouTube.

Фото, видео: Instagram @shuramedvedev, URA.RU / ТАСС / Игорь Меркулов

Несмотря на заявления и даже клятвы об алкогольной «завязке», певец Александр Медведев, известный как Шура, вновь появился пьяным на публике. В нетрезвом состоянии артиста заметили на выпуске YouTube-шоу «Бар в большом городе».

Новый выпуск программы вызвал большой резонанс среди зрителей канала и фанатов самого исполнителя. Юзеры обвиняли продюсеров шоу в том, что они использовали слабость Шуры ради хайпа, а также не отправили его домой, когда он сильно напился.

Спустя несколько дней после скандальной премьеры Шура поспешил объяснить за свой «загул». На своей страничке в Instagram он заметил, что «в его правилах оправдываться или себя выгораживать».

«По поводу случившегося скажу следующее, вы меня видели всяким и под всем! Да был за мной грешок! В силу того, что я не могу теперь пить литрами, как это было раньше, мне хватило трех бокалов вина, чтобы приехать на съемку уже в состоянии нестояния!» — написал эстрадный певец.

Instagram @shuramedvedev

Он отметил, что в случившемся есть его вина, но не стоить перекладывать на него всю ответственность. По его словам, винить нужно и его директора, который допустил пьяного артиста к съемкам, и всю съемочную бригаду, потому что не отправили его домой.

Шура не упустил возможности и поддеть подписчиков своего блога, которые только и «ждут говнеца». Он обвинил аудиторию в предвзятости к нему, оскорблениях и том, что «определили его в алкаши». Он призвал фолловеров задуматься о своих проблемах и зависимостях.

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