Из военной формы в стринги: как Тарзан перевоплотился из лейтенанта в стриптизера

Заголовки СМИ последнее время пестрят именем Сергея Глушко, больше известного как Тарзан. Широкоплечий шоумен и раньше привлекал к себе немало внимания, но о скандале вокруг его измены жене Наташе Королевой написали даже ленивые. Раньше о Глушко никто и не знал, будущий стриптизер родился в маленьком военном городке под Архангельском и перебрался в столицу в поиске славы и денег.

Задолго до работы в стрип-клубе

Глушко родился и вырос в закрытом городе Мирный, и, казалось, ему суждено было прожить жить заурядного военного. Его отец — полковник, мать — сотрудница НИИ «Новатор» отправили мальчика в самую обычную школу. Ее парень закончил без троек, активно участвовал во внеурочной жизни: рисовал стенгазеты, лепил брелоки и пел в городском ансамбле, сообщает KP.RU

«Он всегда учился просто прекрасно. У меня были тройки, а у него максимум одна-две четверки, и все. Он был таким нормальным советским школьником», — рассказала бывшая одноклассница звезды.

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С самого детства мальчик готовился пойти по стопам отца и стать военным. Он начал тренироваться и быстро вытянулся из щупленького худощавого паренька в высокого и статного юношу.

«Физически крепкий от природы и очень усердный. У нас были двухразовые тренировки, поэтому Серега вкалывал с детства по-взрослому. Шесть тренировочных дней. Первая тренировка — утром до школы в 6:15 в спортивном зале или бег по три километра, а потом уже вечером на лыжах или кросс по 10-20 километров», — вспоминает тренер Тарзана по лыжам.

Сергей выкладывался по полной и в школе, и в спортивной секции, все это было ради одной цели — поступления в престижную военно-космическую академию имени Можайского в Петербурге. Вступительные экзамены дались легко, и, казалось, Тарзан почти осуществил свою мечту, но в академическое время он начал раскрывать свой творческий потенциал. Со своим другом Сергеем они участвовали в самодеятельности, пели песни Владимира Кузьмина. Тогда же будущий стриптизер выбрал для себя образ, которого придерживается до сих пор: накаченное тело и длинные волнистые волосы.

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После окончания университета будущий муж Королевой, как и планировал, вернулся в свой маленький город и устроился на космодром «Плесецк».

«У Сереги была крайне серьезная работа! На космодроме он служил на стартовой площадке, запускал спутники в космос! Он не раздумывал о своем выборе, хотел пойти по стопам отца», — отметил его университетский товарищ.

Именно на «Плесецке» Тарзан встретил свою судьбу, хотя Наташа Королева бы сейчас с этим поспорила. Глушко женился на молодой коллеге — статной блондинке Елене Переведенцевой.

До встречи с Королевой своей жизни

В браке Сергей был примерным семьянином, красиво ухаживал, не давал повода для ревности, хотя многие девушки буквально не давали ему прохода. Отношения супругов разрушились из-за финансовых вопросов, с деньгами в семье были большие проблемы — платили мало. Супруги развелись без скандалов, а Сергей наконец решился раскрыть свой творческий потенциал. Он отправился покорять столицу.

«Если вы не работали в 90-х годах, не пытались прокормить семью, вам сложно понять. Как офицера — честнее я человека не встречал. Но было очень сложно служить в армии, когда не платили зарплату. Вот вам и ответ на все вопросы о его переезде», — объяснил его друг Сергей.

Семнадцать лет назад о Тарзане заговорила буквально вся страна. Видный мужчина смог добиться расположения одной из самых желанных певиц русского шоу-бизнеса — Наташи Королевой. В 2003 году счастливая пара сыграла свадьбу.

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Сейчас в маленьком военном городке судачат и об измене Глушко. Правда, это жителей, кажется, вовсе не смущает.

«Он хороший, выбился сам, познакомился с Наташей. Я знаю, что у них на самом деле любовь! А если такое (измена — Прим.ред.) сейчас случилось, значит это его путь», — ответила бывшая одноклассница известного шоумена.

В ближайшем окружении супругов уверены, что между Королевой и Глушко снова мир. Неверность не смогла сломить любовь Наташи к Сергею, певица поспешно простила мужа и даже начала его защищать.

Между тем, Королева выпустила новую песню «Красная помада», в которой косвенно указала на свои страдания от измен мужа. Многие подписчики Королевой сошлись во мнении, что предшествующий выходу песни скандал был пиар-акцией в ее поддержку. На это недвусмысленно намекает и текст трека, который изобилует темой предательства и разочарования в возлюбленном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что любовница Тарзана высмеяла его оправдания измены жене. Анастасия Шульженко записала ролик под новую песню Наташи Королевой «Красная помада».