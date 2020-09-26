Дочь актера Алексея Баталова едва не выдали замуж за его помощника

Являющуюся инвалидом дочь актера Алексея Баталова хотели отдать в жены помощнику артиста. О таком одолжении Зураба Джапаридзе когда-то просила вдова Баталова. Так он стал бы опекуном Марии в случае смерти ее родителей.

Об этом сам Джапаридзе рассказал ведущему Андрею Малахову в эфире его передачи «Прямой эфир». Услуга заключалась в свадьбе с Машей, на что мужчина согласился. Но ее мать стала требовать, чтобы он ради ее дочки перестал общаться с ребенком от прошлого брака. На это он пойти не согласился.

«Это стало началом разлада наших отношений с Гитаной Аркадьевной», — пояснил Джапаридзе на передаче.

Мария Баталова. Фото: Kino-Teatr.Ru

В передаче подняли тему попавшейся на обмане вдовы артиста Гитаны Леонтенко. Она доверилась актрисе Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину. Те оформили на себя генеральную доверенность и переписали на себя все имущество Маши, не пожалев пожилую женщину и ее дочь с тяжелой формой ДЦП.

Зураб Джапаридзе рассказал, что Дрожжина давно это спланировала. Она стала настраивать Гитану против него после долгих лет близкой дружбы. Женщина даже стала верить, что он наркоман и преступник.

«Цивин прекрасно понимал, что на пути к получению имущества Алексея Владимировича стою я. И сделал все возможное и невозможное, чтобы от меня избавиться», — заявил он.

Зураб Джапаридзе. Фото: Скриншот из программы «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР»

Бывший помощник Баталова назвал Дрожжину и Цивина аферистами. Теперь они сделали Гитану и ее дочь своими заложниками, забрав все их средства к существованию, пишет «Экспресс газета».

«Я с самого начала предупреждал Гитану Аркадьевну, чтобы она не сближалась с Дрожжиной. Я понимал, что этому человеку нужны только деньги. Но Гитана Аркадьевна меня не послушала, и теперь она оказалась в такой ситуации, — посетовал Джапаридзе. — Я миллиард раз ей говорил, что Цивин — подонок, но об этом ей говорил я один. Я просил ее не подписывать ни одной бумажки, которую он принесет».

Алексей Баталов умер в 2017 году. Наследниками актера остались его жена Гитана Леонтенко и дочь Мария, с рождения страдающая от ДЦП. У него есть и еще одна дочь Надежда.

Ранее 5-tv.ru писал, что старшая дочь Баталова готова принять имущество отца и помочь его семье.