Судьба или случайность? Как знакомство с Уитни Хьюстон изменило жизнь дизайнера Игоря Гуляева

Сегодня имя Игоря Гуляева — модельера, дизайнера, обладателя множества премий и наград за вклад в развитие модной индустрии — знает каждый второй. При этом не все догадываются, что отправной точкой в его карьере стала одна лишь встреча. Встреча, перевернувшая жизнь рядового бизнесмена с ног на голову.

«Верь в себя и никогда не останавливайся. Тебя заметят. Потому что настоящих видно всегда!» — Уитни Хьюстон.

Знаки судьбы

С юного возраста Игорь Гуляев мечтал о карьере в сфере моды и красоты. Свое первое изделие он пошил аж в 14 лет! Однако о собственных показах мог только мечтать. По окончании института в Санкт-Петебурге, будущий кутюрье несколько лет работал заграницей, затем вновь вернулся в любимый город, где открыл бутики с меховыми изделиями. Долго трудился, как бизнесмен, но понимал: душа требует творчества.

В очередной раз, разругавшись с друзьями, предостерегавшими его от сомнительной карьеры дизайнера, Гуляев отправился погонять на машине. И, выехав на Петроградскую сторону, вдруг наткнулся на огромный баннер с надписью: «Уитни Хьюстон. Санкт-Петербург».

«Я не знаю, что у меня екнуло. В это время в машине играла Уитни, и она же была на баннере в мехах! Я остановился, закурил. Позвонил своим помощникам и сказал: „Кто привозит Хьюстон в город?“», — вспоминал модельер.

На просьбу о встрече со звездой организаторы концерта ответили отказом, поскольку их связывали жесткие контракты. Но электронную почту певицы все же продиктовали. Недолго думая, Игорь отправил письмо Хьюстон с предложением подарить ей что-нибудь из своей первой коллекции.

«Ее сестра Патриция (Была пресс-секретарем Уитни Хьюстон — Прим.ред.) нам ответила: „Когда мы будем в Петербурге, мы с вами свяжемся. Спросили у организаторов, о вас очень хорошие отзывы“», — признался Гуляев.

Но время шло, а ответной реакции так и не поступало…

TASS / DPA / SVEN SIMON

«Здравствуйте, Игорь…»

…Как вдруг, совершенно неожиданно, накануне сольного концентра звезды в Северной столице Игорю позвонили.

«Сказали: „Здравствуйте, Игорь. С вами желает поговорить помощница Уитни Хьюстон.“ И я сказал: „Хорошо“. В принципе, я очень часто разговариваю с такими людьми», — смеясь, рассказал модельер.

Спустя два часа в его бутике сидела семья артистки, а также члены ее команды. В разгар милой беседы кто-то из присутствующих позвонил самой звезде.

«Они сказали: „Это невероятно, он такой же простяга, как и мы. Парню надо помочь“. Мне передали трубку, я впервые услышал голос великой звезды, забыл и русский, и английский, и все, что можно! Но, понятное дело, был невероятно счастлив», — поделился эмоциями Гуляев.

Уставшая за время экскурсии по Эрмитажу певица позвала к себе русского гостя на следующий день. Тогда кутюрье и презентовал ей шикарный черный плащ с меховой отделкой — лучшее, что было в его первой коллекции.

«Она сказала: „Спасибо тебе за твою настоящность“. Я увидел женщину, которая радуется сюрпризам, подаркам… Сколько в ее жизни было подарков?! Она посмотрела, надела и удивилась качеству», — сказал собеседник 5-tv.ru.

Тогда Гуляев еще не догадывался, какой ответный подарок звезда ему приготовила.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИГОРЬ ГУЛЯЕВ (@igorgulyaevofficial) 9 Авг 2020 в 5:04 PDT

Счастье — есть!

4 декабря состоялся тот самый долгожданный концерт Уитни Хьюстон.

«Она исполнила три песни и сказала: „Вы знаете, в зале находится человек, о знакомстве с которым я не могу молчать. Мне тяжело назвать его фамилию, а имя я запомнила — Игорь. Он создал для меня красоту и удивил своим отношением. Встань!“. Я встал и у меня тряслись ноги!», — словно переживая те мгновения вновь, с упоением рассказывал Игорь.

Произнеся речь, Уитни Хьюстон ушла за кулисы, надела подарок Гуляева, похвалилась поклонникам, а затем обратилась лично к дорогому другу.

«Она дала мне настрой на всю мою жизнь: «Верь в себя, никогда не останавливайся. Тебя заметят. Потому что настоящих видно всегда!», — процитировал артистку дизайнер.

С того момента его жизнь круто изменилась. Так, в ближайшие три недели его изделия уже красовались на певице Ларе Фабиан, оперной диве Монсеррат Кабалье, актрисе Орнелле Мути.

Иначе чем судьбой такое стечение обстоятельств Игорь Гуляев назвать не может.

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