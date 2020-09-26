Харламов показал, как растолстеет, если будет вторая волна коронавируса
Резидент Comedy Сlub пошутил на тему, которая волнует миллионы россиян.
Фото, видео: globallookpress.com / Anna Salynskaya, Instagram @garikkharlamov
Гарик Харламов высмеял волнующий россиян вопрос — наступит ли вторая волна пандемии коронавируса. Комик опубликовал в Instagram серию фотографий, обработанных в фоторедакторе — на них он предлагает проследить трансформацию собственного лица в случае, если страну ждет новый период самоизоляции.
«Если опять объявят карантин из-за второй волны короновируса и придется сидеть дома, последствия могут быть такими. Хотя они и так могут быть такими. Листайте», — предложил артист.
Поклонников позабавила шутка Харламова. Некоторые ехидничали, что с таким лицом, как на последнем снимке, ему прямая дорога в политику.
«Прям эволюция от комика до депутата»;
«Хорошо, что фото всего четыре. А то на четвертой фотке у меня экран затрещал»;
«Шарик Харламов»;
«А дальше бум!» — шутили подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гарик Харламов показал пародию на шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся!».
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