Харламов показал, как растолстеет, если будет вторая волна коронавируса

Гарик Харламов высмеял волнующий россиян вопрос — наступит ли вторая волна пандемии коронавируса. Комик опубликовал в Instagram серию фотографий, обработанных в фоторедакторе — на них он предлагает проследить трансформацию собственного лица в случае, если страну ждет новый период самоизоляции.

«Если опять объявят карантин из-за второй волны короновируса и придется сидеть дома, последствия могут быть такими. Хотя они и так могут быть такими. Листайте», — предложил артист.

Instagram @garikkharlamov

Поклонников позабавила шутка Харламова. Некоторые ехидничали, что с таким лицом, как на последнем снимке, ему прямая дорога в политику.

«Прям эволюция от комика до депутата»;

«Хорошо, что фото всего четыре. А то на четвертой фотке у меня экран затрещал»;

«Шарик Харламов»;

«А дальше бум!» — шутили подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гарик Харламов показал пародию на шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся!».