Харламов показал, как растолстеет, если будет вторая волна коронавируса

|
Алина Потёмкина
47

Резидент Comedy Сlub пошутил на тему, которая волнует миллионы россиян.

Фото, видео: globallookpress.com / Anna Salynskaya, Instagram @garikkharlamov

Гарик Харламов высмеял волнующий россиян вопрос — наступит ли вторая волна пандемии коронавируса. Комик опубликовал в Instagram серию фотографий, обработанных в фоторедакторе — на них он предлагает проследить трансформацию собственного лица в случае, если страну ждет новый период самоизоляции.

«Если опять объявят карантин из-за второй волны короновируса и придется сидеть дома, последствия могут быть такими. Хотя они и так могут быть такими. Листайте», — предложил артист.

Instagram @garikkharlamov

Поклонников позабавила шутка Харламова. Некоторые ехидничали, что с таким лицом, как на последнем снимке, ему прямая дорога в политику.

«Прям эволюция от комика до депутата»;

«Хорошо, что фото всего четыре. А то на четвертой фотке у меня экран затрещал»;

«Шарик Харламов»;

«А дальше бум!» — шутили подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гарик Харламов показал пародию на шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся!».

Читайте также

+13° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 сентября по 4 октября

Последние новости

23:48
«Никто не застрахован» — пострадавшая в ДТП подруга рэпера Эллея высказалась после аварии
23:35
Харламов показал, как растолстеет, если будет вторая волна коронавируса
23:15
Перестрелка произошла в одном из ресторанов Петербурга
23:07
Скончался актер Театра Сатиры Владимир Носачев
22:56
Судьба или случайность? Как знакомство с Уитни Хьюстон изменило жизнь дизайнера Игоря Гуляева
22:46
Сестра погибшего в ДТП с сыном бывшего вице-губернатора Брянской области прокомментировала его домашний арест

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 сентября по 4 октября
Стали известны результаты анализов на алкоголь утонувшей дочери Владимира Конкина
Успеть до первого числа: Что изменится в жизни россиян в октябре?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок