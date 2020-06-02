Гарик Харламов показал пародию на шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся!»

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Сергей Зеленский
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Резидент Comedy Club «Бульдог» уже около года троллит известную телеведущую и актрису.

Гарик Харламов показал пародию на шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся!»

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Юморист Гарик Харламов уже около года троллит бессменную ведущую шоу «Давай поженимся!» Ларису Гузееву. Свои шутки про исполнительницу главной роли в легендарной фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс» резидент Comedy Club регулярно публикует в Instagram.

Вот и на этот раз он разместил пародию на выпуск передачи, где в качестве невест выступают пожилые дамы, а «завидным женихом» стал монстр из фильма ужасов по имени Александр.

Оценив внешность «гарного хлопца», женщины одобрительно заявили: «Берем, берем, берем».

 
 
 
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Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)

Подписчики Гарика оценили такой юмор.

«Тоже хочу такого Александра, будет у начальства мне премию выбивать»;

«Ну вот и утро задалось, а то что-то грустно было»;

«О, да, Александр. Наконец-то норм мужик пришел на программу».

В марте, вероятно устав от нападок в интернете от Гарика Харламова, Лариса Гузеева в одной из передач обратилась к нему со словами: «Задолбал ты меня».

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