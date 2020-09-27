Зеленский заявил, что выживший при крушении Ан-26 «отмечает второй день рождения»

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Александр Просяник
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По словам главы государства, 20-летний курсант родился в рубашке.

Зеленский заявил, что выживший при крушении Ан-26 «отмечает второй день рождения»

Фото: Facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что посетил выжившего при крушении Ан-26 в Харьковской области курсанта. Сейчас за 20-летним Вячеславом Золочевским наблюдают врачи. Об этом национальный лидер написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Вячеслав оказался не только «родившимся в рубашке», но и героем. Курсант увидел, как его товарищ начал гореть, и сразу же бросился его тушить. Спасти он хотел и еще одного курсанта, который, к сожалению, скончался накануне от ожогов.

«Это героизм посреди поля смерти. Верю, что этот второй шанс был подарен тебе не зря, Вячеслав. Украина гордится тобой! Сил тебе пережить и оправиться от той страшной ночи. Вечная память погибшим», — написал Владимир Зеленский.

Facebook.com/zelenskiy95

Авиакатастрофа произошла под Харьковом вечером 25 сентября. Самолет Ан-26 потерпел крушение, в результате чего погибли 19 курсантов училища Воздушных сил и семь членов экипажа. Выжить удалось одному — 20-летнему Вячеславу Золочевскому. По версии Службы безопасности Украины, у самолета перед крушением отказал левый двигатель, а в Минобороны утверждают, что самолет мог зацепить землю крылом при аварийной посадке. Президент Зеленский запретил летать на Ан-26 до точного выяснения причин трагедии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын украинского депутата погиб при крушении Ан-26 под Харьковом.

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