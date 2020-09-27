25-летний экс-вратарь клуба КХЛ «Сибирь» Орехов погиб в автокатастрофе

Экс-вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» Вадим Орехов в ночь на 27 сентября трагически погиб в автокатастрофе в Барнауле. 25-летний спортсмен в последнее время выступал за «Динамо-Алтай» в Высшей Хоккейной лиге (ВХЛ). О его смерти сообщили на сайте команды.

«Случилось большое горе: сегодня ночью в автокатастрофе погиб вратарь нашей команды Вадим Орехов. Он был молод, полон сил и планов на будущее», — говорится в некрологе.

Причины аварии с хоккеистом не сообщаются. Клуб принес свои соболезнования родным, близким погибшего спортсмена и фанатам хоккея.

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Вадим Орехов родился в Новосибирске и был воспитанником местной хоккейной школы. Профессиональную карьеру начал в «Сибирских снайперах», далее играл за клубы в Оренбурге, Новополоцке, Тамбове, Рудном.

В Континентальной Хоккейной лиге (КХЛ) за клуб «Сибирь» Орехов играл в сезоне 2013/2014 годов. Ему удалось выйти на лед лишь в одной игре. За свою последнюю команду голкипер сыграл в четырех матчах, трижды победа осталась за клубом «Динамо-Алтай».

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