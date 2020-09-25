Сын экс-губернатора Архангельской области разбился насмерть в ДТП

Сын бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова разбился насмерть в ДТП. Оно произошло около 5 часов утра в пятницу, 25 сентября. Информацию о гибели Алексея Ефремова подтвердили в ООО «Архангельский ДОК № 1», где он был гендиректором.

ВКонтакте / ghest29 / Никита Симонов

Иномарка с превышением скорости мчалась по улице, вылетела на перекресток, а после вылетела на стоянку у продуктового магазина. Там Toyota, в которой находился сын Алексей Ефремов, протаранила грузовой Mercedes. По предварительной информации, сын губернатора находился на пассажирском сидении.

По уточненным данным пресс-службы УМВД России по Архангельской области, водитель 1979 года рождения, управляя Toyota, не справился с управлением и выеал на прилегающую территорию магазина на улице Адмирала Нахимова, где столкнулся со стоящим большегрузом Mercedes.

ВКонтакте / ghest29

В результате ДТП пассажир внедорожника — мужчина 1980 года рождения от полученных травм скончался на месте. Водители Toyota и Mercedes осмотрены бригадой скорой помощи, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Водитель внедорожника от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте происшествия отказался.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.