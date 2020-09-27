Японская актриса из фильма «Звонок» покончила с собой

Известная японская актриса Юко Такэути ушла из жизни в возрасте 40 лет. Об этом сообщает агентство Kyodo. Отмечается, что тело звезды кино обнаружили ее близкие, по предварительной информации, Такэути свела счеты с жизнью.

В прошлом году актриса вышла замуж, а уже в 2020-м у пары родился ребенок. У актрисы также остался сын от первого брака.

Известная японская актриса Юко Такэути была задействована в десятках фильмов и телесериалах. Кроме того, ей неоднократно вручались различные премии. Одной из наиболее известных ее ролей стала героиня Томоко Ооиси в фильме ужасов «Звонок» 1998 года. Также она сыграла в сериале «Вспомни, что будет».