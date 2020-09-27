Евгений Миронов пришел на премьеру мультфильма со своим наследником

Актер Евгений Миронов перестал скрывать от общественности своего сына Петю. Он пришел вместе со своим наследником на премьеру мультфильма «Белка и стрелка: карибская тайна». В эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ он признался, что пятилетний мальчик, пришедший вместе с ним, действительно его сын.

«Это племянники и мой сын», — заявил Евгений Миронов.

Как пишет сайт Teleprogramma.pro, актер подчеркнул, что сам не может назвать себя отцом. Он подчеркнул, что на самом деле разный в вопросах воспитания детей. Отметим, что знаменитость на протяжении многих лет скрывала от сына общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евгений Миронов рассказал, как в театре заработал сотрясение мозга.