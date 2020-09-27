Евгений Миронов пришел на премьеру мультфильма со своим наследником
Сын от суррогатной матери безумно похож на отца.
Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов
Актер Евгений Миронов перестал скрывать от общественности своего сына Петю. Он пришел вместе со своим наследником на премьеру мультфильма «Белка и стрелка: карибская тайна». В эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ он признался, что пятилетний мальчик, пришедший вместе с ним, действительно его сын.
«Это племянники и мой сын», — заявил Евгений Миронов.
Как пишет сайт Teleprogramma.pro, актер подчеркнул, что сам не может назвать себя отцом. Он подчеркнул, что на самом деле разный в вопросах воспитания детей. Отметим, что знаменитость на протяжении многих лет скрывала от сына общественности.
Ранее 5-tv.ru писал, что Евгений Миронов рассказал, как в театре заработал сотрясение мозга.
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