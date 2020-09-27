Видео с места ДТП, в котором погиб экс-вратарь клуба КХЛ «Сибирь» Орехов

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Виктория Андреева
Эксклюзив 115

На момент трагедии хоккеисту было всего 25 лет. Авария произошла в Барнауле в ночь на 27 сентября.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

В ночь с 26 на 27 сентября бывший вратарь Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» Вадим Орехов трагически скончался в серьезном ДТП в Барнауле. 5-tv.ru публикует кадры с места автокатастрофы.

На видеозаписи, предоставленной очевидицей, видно, что машина Орехова буквально раскололась на части. По ее словам, водитель за рулем внедорожника протаранил столб.

«Это ж надо так! Столб снести! Всмятку машина вообще… По-любому живого там никого нет. Я думала к нас в забор влетела машина, такой грохот был вообще! Меня аж трясет. Всмятку вон машина вообще… ужас!» — комментировала случившееся свидетельница.

На кадрах также заметно, что возле машины хоккеиста дежурит скорая помощь и сотрудники ГИБДД. В это же время бригада спасателей ломает кузов внедорожника, чтобы добраться до людей в машине.

Информация о трагической гибели спортсмена появилась 27 сентября на сайте клуба Высшей Хоккейной лиги (ВХЛ) «Динамо-Алтай», за который Орехов выступал в последнее время.

КХЛ

Ранее 5-tv.ru публиковал первые фото с места гибели хоккеиста Вадима Орехова.

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