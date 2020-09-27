Актер из «Антикиллера» Никита Логинов скончался в Москве

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Алиса Маркова
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Актеру было 56 лет.

Актер из «Антикиллера» Никита Логинов скончался в Москве

Фото: ВКонтакте @Никита Логинов

Актер из фильмов «Антикиллер» и «Московская сага» Никита Логинов скончался в Москве на 57-м году жизни. По данным 5-tv.ru, ему стало плохо на выходе из театра «Около дома Станиславского», в котором Логинов служил руководителем художественно-постановочной части. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства трагедии выясняются. 5-tv.ru удалось узнать предварительную причину скоропостижной смерти актера.
Кадр из фильма «ДМБ»

Никита Логинов запомнился зрителям благодаря ролям в таких картинах, как «Антикиллер», «Московская сага», «Последний мент», «Адвокат-9», «Москва. Три вокзала», «Пятая стража» и многим другим.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умер знаменитый оперный певец Вячеслав Войнаровский. Народному артисту было 74 года.

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