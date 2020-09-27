Названа предварительная причина смерти актера из «Антикиллера». По данным 5-tv.ru Никита Логинов умер от сердечного приступа. Ему было 56 лет.

Актеру стало плохо на выходе из московского театра «Около дома Станиславского», в котором Логинов был руководителем художественно-постановочной части. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства трагедии выясняются.

Никита Логинов запомнился зрителям благодаря ролям в таких картинах, как «Антикиллер», «Московская сага», «Последний мент», «Адвокат-9», «Москва. Три вокзала», «Пятая стража» и многим другим.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умер знаменитый оперный певец Вячеслав Войнаровский. Народному артисту было 74 года.