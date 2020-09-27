В Армении и Азербайджане подсчитали потери среди военных и мирного населения

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Алина Потёмкина
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Новый виток конфликта начался 27 сентября. Вину за эскалацию обстановки в Нагорном Карабахе стороны возлагают друг на друга.

Фото, видео: РИА Новости, YouTube @Factor tv, T.me @new_militarycolumnist

В Армении и Азербайджане подсчитали число убитых в результате возобновления конфликта в Нагорном Карабахе. Как сообщили Интерфакс в Минобороны Армении, по их данным, Баку потерял около 200 человек военнослужащих.

«По нашим данным, погибли около 200 азербайджанских военнослужащих, уничтожено 30 единиц бронетехники, 20 беспилотников», — заявил представитель военного ведомства республики Арцрун Ованнисян.

Наряду с этим в стране зафиксировали ранение 100 армянских военных. Из них лишь десять человек были доставлены в военный госпиталь в столице республики.

В Азербайджане, в свою очередь, заявили о гибели пяти человек из числа местных мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.

«Житель села Гашалты Нафталанского района Эльбрус Гурбанов и четыре члена его семьи были убиты в результате артобстрела со стороны армянских ВС», — говорится в сообщении.

Ранее в Генпрокуратуре Азербайджана заявляли о 19 раненых из числа мирного населения. Кроме того, в республике отчитались об уничтожении склада боеприпасов армянских ВС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замминистра обороны Армении рассказал о потерях в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном идет с 1988 года. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика — спорная территория, отделившаяся от Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Новый виток конфликта между Ереваном и Баку начался 27 сентября. Республики возлагают вину за эскалацию друг на друга.

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