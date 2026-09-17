Гнилое яблоко: продажу поддельных iPhone накрыли в Петербурге

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Изъято несколько сотен смартфонов сомнительного происхождения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова; 5-tv.ru

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Продажу поддельных iPhone накрыли в Петербурге

В Петербурге прошла полицейская спецоперация, в результате которой задержали продавцов поддельной техники.

Под видом новых оригинальных iPhone покупателям сбывали фальшивки. Смартфоны были собраны из деталей сомнительного происхождения. Всего подозреваемых четверо.

Во время обысков у них изъяли несколько сотен мобильных телефонов, ноутбуки, компьютеры и комплектующие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский рынок виниловых пластинок столкнулся с волной контрафакта: число подделок исчисляется тысячами, а их стоимость может доходить до миллиона рублей.

Ценители жалуются, что на популярных маркетплейсах массово продают продукцию кустарного производства, которую нельзя вскрыть и проверить в пункте выдачи перед оплатой.

По словам продавцов, чаще всего подделывают популярные альбомы, тогда как редкие старые издания уникальны.

Оригинал можно отличить по матричному номеру у края лейбла. Ситуация осложнилась после того, как два года назад винил попал в санкционный список и его перестали ввозить напрямую, что развязало руки мошенникам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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