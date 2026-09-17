Самая скандальная пристройка Москвы: что будет с незаконной конструкцией в центре столицы

Один неверный шаг — и пристройка может потянуть за собой фасад целого дома. В центре Москвы опасная конструкция уже дала трещины. А жильцы утверждают: их подписи под разрешением подделали.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело сразу по трем статьям. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков разбирался.

Фасад рассыпается, перекрытия ржавеют, а стены пошли трещинами. Все из-за этой пристройки, которая теперь угрожает безопасности всего дома.

«Они нарушили температурный режим в нашем доме, и такие пристройки разрушают конструкцию дома», — сказала жительница дома Алла Коваленко.

Так пенсионерка Надежда Домокурова, кому по документам принадлежит квартира в центре Москвы, решила увеличить жилплощадь. И перекроила весь фасад.

Пристройка уже стала достопримечательностью дома — правда, жильцы ее таковой не считают, называют серьезной угрозой. И, судя по трещинам на стенах, не зря. Конструкция затрагивает общедомовое имущество.

Строить такое без согласия всех собственников нельзя. Протокол общего собрания есть, но большинство жильцов утверждают: они ничего не подписывали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Три статьи: опасные работы, самоуправство и подделка документов.

«Уже проведен ряд экспертиз в рамках уголовного дела. Первые три подтвердили, что подписи выполнены не жильцами», — сказал адвокат, представитель собственника Олег Суханов.

Жительница дома Алла Коваленко уже общалась со следователями. Почерковедческая экспертиза подтвердила: в протоколе не ее подпись. И это не просто разговоры между соседями, а официальные документы.

«Она совсем от балды. Совершенно другой почерк, и даже не на эту букву начинается моя фамилия. Естественно, она подделана, потому что я не расписывалась и не участвовала ни в каком голосовании по этой пристройке», — сказала Алла Коваленко.

Следствие почему-то не спешит с выводами, хотя все доказательства налицо. Подпись Ольги Косенковой, согласно данным экспертизы, тоже подделана.

«Это не моя подпись, я ее не ставила. Они даже не потрудились как-то расписаться», — сказала жительница дома Ольга Косенкова.

Со слов жильцов, поддельных подписей не меньше семидесяти. Мещанский суд уже аннулировал выданное Мосжилинспекцией разрешение на строительство. Но адвокаты Домокуровой стоят на своем: нарушений нет, строительство заморожено.

«Сейчас рано говорить о нарушениях, потому что работы приостановлены», — сказал адвокат Надежды Домокуровой Юрий Тазин.

Говорят, что все законно, а под шумок провели частичный демонтаж. Рабочие сняли крепления — теперь формально конструкция не касается фасада, но и плиты держатся на честном слове.

«Потихоньку они начинают сползать. Уже швы там разошлись между фасадными плитами до сантиметра. Весь фасад разрушился, они упадут на кровлю, на прилегающую территорию», — сказал эксперт строительно-технической экспертизы Алексей Шубин.

Саму владелицу здесь толком никто не видел. Фактически она живет в 300 километрах от Москвы — в Тамбовской области. Но на вопросы журналистов о столичной недвижимости отвечать наотрез отказывается.

Соседи Домокуровой уверены: квартира с пристройкой в Москве только записана на нее. Так часто поступают состоятельные покупатели, когда не хотят мелькать в официальных документах. Счастливая владелица элитного жилья на самом деле всю жизнь проработала дворником. И за ней могут стоять влиятельные родственники.

— Первый зять — хозяин рынка в Москве, второй, говорят, он в милиции работает. Видно, чиновник большого ранга, начальник какого-то округа. Видно, что он такой крутой, зажиточный, машины такие.

Ответственные прячутся за чужими фамилиями и не соблюдают законы — они, видимо, им не писаны. Жители дома это так не оставят: намерены доказать в суде, что их подписи подделали, и сейчас добиваются сноса пристройки, которая угрожает всему дому.

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