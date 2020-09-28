«Приходится идти неизведанными путями»: Путин отметил вклад специалистов в укрепление ядерного щита России
Президент России поздравил с 75-летием атомной промышленности работников и ветеранов отрасли.
Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат, 5-tv.ru
В День работника атомной промышленности президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных к данной отрасли с 75-летием атомной энергетики в СССР и России. В своем поздравлении глава государства особо отметил вклад специалистов в укрепление ядерного щита, тех, кто занимается разработкой и испытанием новейшего вооружения, не имеющего аналогов в мире.
«Здесь часто приходится идти неизведанными, непонятными на первый взгляд путями. Это поиск требует не только высочайшей квалификации, но и личного мужества. Знаю, что именно такие люди, многие из них совсем молодые, решают сейчас важнейшие задачи по обеспечению обороны страны», — заявил российский лидер.
По словам главы государства, история показывает, что все прорывы в данной сфере — не случайны, за всеми открытиями стоят люди, научные школы, работа инженеров, системный подход к решению поставленных задач десятков предприятий, качественное образование и способ подготовки кадров в данной отрасли.
«Сегодняшняя динамичное развитие отечественного атомного комплекса, то что работа здесь снова стала престижной, привлекательной для молодежи, доказывает, что такой потенциал у России есть», — подчеркнул Владимир Путин.
28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по урану». Позднее эта дата была выбрана для празднования Дня работника атомной промышленности.
Читайте также
77%
-0.36 89.66
-0.32
Нашли ошибку?