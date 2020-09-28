«Приходится идти неизведанными путями»: Путин отметил вклад специалистов в укрепление ядерного щита России

В День работника атомной промышленности президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных к данной отрасли с 75-летием атомной энергетики в СССР и России. В своем поздравлении глава государства особо отметил вклад специалистов в укрепление ядерного щита, тех, кто занимается разработкой и испытанием новейшего вооружения, не имеющего аналогов в мире.

«Здесь часто приходится идти неизведанными, непонятными на первый взгляд путями. Это поиск требует не только высочайшей квалификации, но и личного мужества. Знаю, что именно такие люди, многие из них совсем молодые, решают сейчас важнейшие задачи по обеспечению обороны страны», — заявил российский лидер.

По словам главы государства, история показывает, что все прорывы в данной сфере — не случайны, за всеми открытиями стоят люди, научные школы, работа инженеров, системный подход к решению поставленных задач десятков предприятий, качественное образование и способ подготовки кадров в данной отрасли.

«Сегодняшняя динамичное развитие отечественного атомного комплекса, то что работа здесь снова стала престижной, привлекательной для молодежи, доказывает, что такой потенциал у России есть», — подчеркнул Владимир Путин.

28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по урану». Позднее эта дата была выбрана для празднования Дня работника атомной промышленности.