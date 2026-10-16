Путин подчеркнул важность сохранения центра Петербурга при строительстве моста

Президент России Владимир Путин поинтересовался работой над проектом строительства нового моста в Санкт-Петербурге. Обсуждение состоялось на съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Путин обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину, напомнив, что в Петербурге идет работа над проектом нового моста в центре города. Глава государства попросил доложить, как постройка отразится на внешнем облике Северной столицы.

«Я вас просил бы все-таки доложить, как это скажется на внешнем облике центра Петербурга, Васильевского острова. Потому что весь Петербург у нас, по сути, культурное наследие, надо очень внимательно и бережно к этому отнестись», — сказал Путин.

Хуснуллин, в свою очередь, заверил президента в достаточной подготовке материалов специалистами и скором отправлении экспертного состава на место стройки с целью контроля.

Кроме того, глава государства попросил не спекулировать на факте строительства города на Неве Петром Первым на болоте. Поводом для этого стало высказывание председателя «Деловой России» Алексея Репика о том, что из-за этого исторического факта 90% строений в городе находится в зоне подтопления.

«Не-не, там у нас дамба есть. Не надо ничем спекулировать и Петра Алексеевича не нужно здесь подтаскивать к конкретным коммерческим интересам сегодняшнего дня», — в форме шутки обратил внимание Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о встрече главы государства с министром транспорта РФ Андреем Никитиным. В ходе обсуждения были затронуты вопросы, касающиеся тарифов на такси с детьми. Минтранс до конца года готовится внести в Госдуму законопроект, позволяющий не переплачивать родителям за наличие детского кресла в такси.

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