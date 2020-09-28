В России за минувшие сутки выявлено 7 867 новых случаев заболевания. Это — максимум за последние три месяца. В ряде регионов вновь вводятся дополнительные ограничения.

Так, в Москве с этого дня пенсионерам вновь рекомендовано оставаться дома, а работодателям перевести сотрудников на удаленный режим работы. Серьезно ужесточается и масочный режим. К ограничением возвращаются и в Подмосковье. Полицейские снова начнут штрафовать людей, появившихся в общественных местах или решивших проехаться на автобусе без маски.

Некоторые школы Башкирии отправлены на дистанционное обучение, в Воронежской области закрыли фуд-корты, а спортзалам разрешили принимать только половину посетителей. На удаленку перешел и Кузбасс. По мнению экспертов, новый всплеск COVID-19 обусловлен сезонностью респираторных инфекций и несоблюдением правил эпидемиологической безопасности.

И сегодня же вступает в силу новый порядок организации работы медучреждений. Пациентов с тяжелым или средним течением ОРВИ будут помещать в специальные боксы, где они будут дожидаться результатов теста на коронавирус. Если он окажется положительным, больные будут переведены в перепрофилированные клиники.