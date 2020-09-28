Конфликт в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан сообщают о сотнях погибших

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Обстановка на линии соприкосновения накалена до предела, возобновились обстрелы.

Фото, видео: РИА Новости / Министерство обороны Армении: 5-tv.ru

Российский МИД призвал страны не вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе — чтобы избежать дальнейшей эскалации и как можно скорее перейти к мирным переговорам. Обстановка на линии соприкосновения накалена до предела — сегодня утром возобновились обстрелы. Обе стороны сообщают о погибших — заявляя, что счет пошел на сотни.

Из эпицентра боевых действий репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Семена Еремина.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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