Главная российская сваха Роза Сябитова дала своим подписчицам в Instagram два простых совета, как привлечь внимание мужчины. По ее мнению, это поможет отделить зерна от плевел, найти самого достойного кандидата, а потом его заинтересовать.

«Учите правила успешного знакомства», — подсказала Сябитова под новой фотографией в сари.

Во-первых, нужно быть внешне привлекательной. Именно это делает женщину более приятной с точки зрения сильного пола. Также это повышает ее шансы стать более разборчивой и не бросаться на первого встречного.

«На наше впечатление влияет физическая привлекательность», — сообщила сваха.

Во-вторых, надо проявлять интерес к увлечениям, работе и хобби избранника. Это же правило работает в обратную сторону. Если менее приметный «кандидат» интересуется жизнью девушки, она автоматически замечает и выделяет его среди остальных.

«Нам нравятся люди, которым нравимся мы, которые хвалят нас. Но при этом и сами не скупитесь на похвалу», — пояснила ведущая «Давай поженимся».

Instagram @syabitova_roza

Пользователи сети согласились, что понимание основ очень помогает в отношениях. Но эта тема породила среди комментариев только новые вопросы к Розе. Возможно, она ответит на них в другой раз.

«Да, я уверена, что знать правила — это лучше, чем не знать их. Главное уметь применить знания. А сейчас еще в эпоху загруженности вообще не понимаю, как молодым людям знакомиться и где?»

«Совершенно верно, Роза. А лучше быть одной. Я так счастлива!» — написали ей под постом.

Шоу «Давай поженимся» выходит на российском телевидении с 2008 года. За это время успели снять 2330 выпусков. Во время пандемии коронавируса было принято решение снимать программу без зрителей в зале, а ведущими в студии остались только Роза Сябитова и Лариса Гузеева.

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