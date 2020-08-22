Почему некоторые девушки никак не могут выйти замуж?

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Алина Потёмкина
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Экстрасенс Анатолий Леденев рассказал, какие препятствия стоят на пути к личному счастью.

Почему некоторые девушки никак не могут выйти замуж?

Фото: www.globallookpress.com / Liz Gregg

Каждая девушка мечтает о личном счастье. Но часто умные и красивые барышни никак не могут выти замуж и гадают — что же с ними не так? Экстрасенс, финалист шоу «Битва экстрасенсов» Анатолий Леденев раскрыл, что мешает девушкам найти спутника жизни, пишет издание Wday.ru.

Связь с женатыми мужчинами

Пока девушка тратит свое драгоценное время на того, кто уже связан узами брака, ее личное счастье не придет к ней. Мужчины редко уходят из семьи, а потому прождать этот светлый момент можно всю жизнь. Лучше разрубить все связывающие нити с женатым.

Внешность

Хоть говорят, что любят не за красоту, но, как ни крути, внешние данные имеют значение. Поэтому независимо от того, красавица вы или нет, за собой надо ухаживать.

Вредные привычки

К курящей и пьющей девушке не будет серьезного отношения у мужчины. К тому же, запахи в отношениях очень важны — вряд ли кому-то будет приятно целовать барышню, от которой несет табаком и сивухой.

Поведение женщины

Любая девушка должна уметь держать себя в обществе. Манеры очень многое говорят о человеке при первой встрече, поэтому стоит поработать над своим поведением, чтобы не ударить в грязь лицом.

Намерения

Если даму интересует только секс или толщина кошелька ухажера, то вряд ли он свяжет с ней свою жизнь всерьез и надолго. В отношениях ценятся искренние чувства и уважение друг друга.

Ранее 5-tv.ru писал, как Роза Сябитова развенчала миф о страхе серьезных отношений у мужчин.

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