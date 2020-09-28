Муниципальный депутат, подозреваемый в убийстве жены, прятался в кустах

В Санкт-Петербурге полиция задержала муниципального депутата МО Комарово Игоря Ш. В их совместном доме была обнаружена его мертвая супруга.

Тело женщины, по данным петербургского Следственного комитета, нашли в понедельник в одном из частных домов поселка Комарово Курортного района. Так, смерть 61-летней местной жительницы, по версии следствия, наступила в результате насильственных действий. По данным 5-tv.ru, в настоящее время мужчина задержан. Предположительно, перед произошедшей трагедией оба супруга выпивали. Правоохранители увидели депутата в кустах, где он и прятался.

«В результате проведения следственных действий оперативно-розыскных мероприятий задержан супруг потерпевшей 1965 года рождения», – заявил пресс-секретарь Следственного комитета по Петербургу Сергей Капитонов.

Свою должность Игорь Ш. занял в 2019 году, в муниципальных выборах принимал участие как самовыдвиженец. Вместе со своей супругой, по его же словам, они прожили в поселке более 30 лет. При этом у пары есть сын.

Стоит подчеркнуть, что поселок Комарово можно смело считать элитным. Самый дешевый дом, который можно сейчас найти на сайтах объявлений отдают за скромные 22,5 миллиона рублей. При этом самый изысканный вариант обойдется во все 600.

Отметим, что Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье убийство. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что Следственный комитет опубликовал видео с задержанным сыном экс-губернатора Иркутской области. Он подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере.