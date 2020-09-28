СК опубликовал видео с задержанным сыном экс-губернатора Иркутской области

Видео с задержанным сыном бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко — депутатом Заксобрания региона Андреем Левченко — опубликовал Следственный комитет РФ.

Наследник экс-губернатора подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено в феврале 2019 года. В его рамках обвинение уже предъявили директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку, позже была выявлена причастность сына Левченко.

Речь идет о хищении посредством мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. По версии следствия, Хамуляк с сообщниками предоставили поддельные документы для заявки на участие в предварительном отборе подрядчиков для ремонта зданий. Затем вместе с Левченко Хамуляк заключил договор с иностранной компанией о поставке лифтового оборудования. Сумма сделки составила более 167 миллионов рублей. Документ предоставили в Фонд капитального ремонта домов для получения аванса. Затем подозреваемые создали еще одну фирму для искусственного увеличения стоимости ремонтных работ до 319 миллионов рублей.

Впоследствии в Фонд предоставлялись отчеты с завышенной стоимостью работ на протяжении длительного времени. Предположительно, общая сумма ущерба, нанесенного действиями злоумышленников, составила более 185 миллионов рублей.

Андрей Левченко был задержан, в его жилище и по месту работы провели обыски. Также следственные действия провели у его отца, Сергея Левченко.

Ранее 5-tv.ru сообщал об этапировании Андрея Левченко в Москву.