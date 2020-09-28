Александр Серов стал дедушкой

Дочь певца родила девочку. Радостной новостью Мишель поделилась в социальных сетях.

Фото, видео: Instagram @mishel_serova

Дочь эстрадного певца Александра Серова Мишель рассказала о рождении дочери. Радостная новость появилась на ее странице в Instagram пять часов назад.

Певица и бизнесвумен вместе с супругом Романом назвали ребенка Мия.

«Мы с папой тебя очень ждали! Расти здоровой и красивой девочкой, а мы все для этого сделаем!» — написала девушка под постом.

Instagram @mishel_serova

Судя по геометке, девочка появилась на свет в клиническом госпитале «Лапино» в Московской области. Пользователи социальных сетей сразу же бросились поздравлять молодую пару с первенцем.

«Мишель поздравляю вас с рождением Доченьки!!! Здоровья вам и малышке!!!» — написал один из комментаторов.

Не обошла стороной и певица Катя Лель столь радостное событие:

«Ух ты, поздравляю вас, чудесная Мишелька, с рождением Доченьки!!! Благости и здравия!!! С любовью, Катя Лель».

Новости обрадовалась и мама девушки, мастер спорта по акробатической гимнастике Елена Стебенева. Она поблагодарила пару и сказала, что «ревет от счастья».

«Вы сделали меня самой счастливой на свете! Сегодня Я стала БАБУШКОЙ», — написала Стебенева в Instagram.

А вот звездный дедушка пока не торопится как-то комментировать новость, возможно от избытка необычных для себя эмоций. На вопрос корреспондента 5-tv.ru о рождении внучки Александр Серов отвечать не захотел и просто положил трубку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гора из «Игры престолов» стал отцом во второй раз. У исландского актера Хафтора Бьернсона родился сын.

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