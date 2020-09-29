Кэмерон закончил съемки «Аватара-2»
Премьера фильма ожидается в декабре 2022 года.
Фото, видео: www.globallookpress / PLANET PHOTOS; 5-tv.ru
Режиссер Джеймс Кэмерон объявил о завершении съемок продолжения блокбастера «Аватар». Работу над картиной начали в Новой Зеландии еще в 2017 году. В марте 2020-го съемки пришлось приостановить из-за коронавируса.
Планируется что «Аватар-2» выйдет в прокат 16 декабря 2022 года. Его бюджет составляет 285 миллионов долларов.
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