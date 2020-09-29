Кэмерон закончил съемки «Аватара-2»

Режиссер Джеймс Кэмерон объявил о завершении съемок продолжения блокбастера «Аватар». Работу над картиной начали в Новой Зеландии еще в 2017 году. В марте 2020-го съемки пришлось приостановить из-за коронавируса.

Планируется что «Аватар-2» выйдет в прокат 16 декабря 2022 года. Его бюджет составляет 285 миллионов долларов.