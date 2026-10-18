«Я полностью признал свою вину»: Иван Золо о своем задержании на шоу в Донецке

Блогер Иван Золо: причиной задержания стала футболка с запрещенной символикой

Блогера и певца Ивана Золо (настоящее имя — Иван Золочевский. — Прим. ред.) задержали во время концерта в клубе «Террикон» в Донецке — прямо на сцене, во время исполнения одной из песен. В администрации заведения уточнили, что правоохранители проверяли и команду артиста, и гостей, однако увезли только самого Золо. Сначала посетители подумали, что это часть шоу, но позже им сообщили об отмене.

Представители блогера отказались комментировать ситуацию, но позднее в своем Telegram-канале он все-таки объяснился перед поклонниками. По словам Золо, в 2022 году он купил футболку в магазине хип-хоп одежды и снял в ней видео.

«Сейчас оказалось, что она была с запрещенной символикой сатанизма*, я лично об этом не знал. Теперь же мне сказали, что было нарушение. Незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому я полностью признал свою вину за эту ситуацию, обязуюсь удалить все видео, связанные с данной атрибутикой. Футболку обязуюсь утилизировать», — написал он.

По словам блогера, сейчас с ним все в порядке, но следующий концерт в Мариуполе будет перенесен. Остальные запланированные выступления пройдут по ранее анонсированному графику.

Иван Золо (настоящее имя — Иван Золочевский) родился 29 июля 2004 года в Москве. Популярность ему принесли видео в TikTok, которые он начал публиковать в 2020 году. Осенью 2021-го он начал сотрудничать с блогером Некоглаем, что резко увеличило его аудиторию. В январе 2022 года они вместе побили рекорд СНГ на Twitch по числу одновременных зрителей.

Музыкальную карьеру Золо начал в 2021 году с композиции «Белый снег», а к 2024-му стал проводить сольные концертные туры. В 2025 году его сингл «Баобаб» возглавил мировой суточный рейтинг по просмотрам текста песни. В ноябре того же года пользователи жаловались Екатерине Мизулиной на рекламу наркошопов в треках и ресурсах блогера. Тот в ответ публично заявлял, что осуждает запрещенные вещества и соблюдает закон, а указанные сайты не имеют к нему отношения.

Ранее, писал 5-tv.ru, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила об обязанности дипломатов защищать права россиян за рубежом. Так она ответила на критику консульской поддержки рэпера Наваи Бакирова, известного как Navai. Захарова подчеркнула, что сотрудники консульств не выполняют функции адвокатов и не должны оценивать поступки граждан.

Navai задержали на пункте пропуска «Кордай» при въезде в Казахстан. При проверке автомобиля обнаружили наркотическое вещество, и суд заключил рэпера под стражу.

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* — Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено на территории России.