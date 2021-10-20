Эксперт предупредил россиян об опасности смарт-часов

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Василий Заика
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По словам Ильяса Киреева, основная проблема гаджетов — слабые механизмы безопасности.

Эксперт предупредил россиян об опасности смарт-часов

Фото: Depositphotos / yacobchuk1

Эксперт предупредил россиян об опасности использования смарт-часов. По словам Ильяса Киреева, набирающие популярность у жителей страны устройства относятся к разряду IoT — интернет вещей. Следовательно, после взлома гаджета злоумышленники могут получить доступ к данным пользователя, прослушивать разговоры и отслеживать местоположение.

Специалист отметил, что основной проблемой IoT-устройств является слабый механизм безопасности. Сравнительно небольшой жизненный цикл смарт-часов указывает, что они не имеют регулярных обновлений систем безопасности. Отсюда возникают опасные уязвимости.

«Уязвимости IoT-устройств создают благоприятные условия для хакеров при создании масштабных ботнетов, типа Mirai, и самым мощным атакам типа отказ в обслуживании (DDoS) в сети интернет. Данные могут утекать как через интернет, так и по Bluetooth. Критические уязвимости Bluetooth позволяют выполнить на устройстве произвольный вредоносный код и получать полный контроль над системой устройства», — цитирует Ильяса Киреева РИА Новости.

Эксперт добавил, что данные о местоположении пользователя, его звонках и других операциях в совокупности могут позволить мошенникам узнать данные банковской карты, распорядок дня и иную информацию. В случае, если производитель смарт-часов хранит и обрабатывает данные централизованно, то одной атаки злоумышленников будет достаточно, чтобы ими завладеть.

Ильяс Киреев рекомендует россиянам регулярно обновлять программное обеспечение устройства и стараться не передавать через смарт-часы личную конфиденциальную информацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об опасности голосовых помощников гаджетов.

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