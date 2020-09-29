Дирижер Юрий Башмет госпитализирован с коронавирусом

Юрия Башмета и его жену Наталью госпитализировали в столичную больницу. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, у дирижера диагностирована коронавирусная инфекция. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сообщается, что Башмета беспокоит отдышка.