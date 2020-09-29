Дирижер Юрий Башмет госпитализирован с коронавирусом

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Нюра Незванова
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Сообщается, что в лечебное учреждение также доставлена его супруга.

Дирижер Юрий Башмет госпитализирован с коронавирусом

Фото: www.globallookpress / АГН Москва

Юрия Башмета и его жену Наталью госпитализировали в столичную больницу. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, у дирижера диагностирована коронавирусная инфекция. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сообщается, что Башмета беспокоит отдышка.

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