Дирижер Юрий Башмет госпитализирован с коронавирусом
| Нюра Незванова Общество 83
Сообщается, что в лечебное учреждение также доставлена его супруга.
Фото: www.globallookpress / АГН Москва
Юрия Башмета и его жену Наталью госпитализировали в столичную больницу. Об этом сообщает KP.RU.
По информации издания, у дирижера диагностирована коронавирусная инфекция. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Сообщается, что Башмета беспокоит отдышка.
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