Два человека погибли при обрушении перехода на шахте в Коми

Обрушение перехода между зданиями произошло на поверхности шахты «Северная» в Воркуте, пишет Интерфакс со ссылкой на местное МЧС.

В результате ЧП есть погибшие — жертвами происшествия стали два человека.

«29 сентября при производстве демонтажных работ на промплощадке законсервированной шахты „Аяч-Яга“ компании „Воркутауголь“ произошло обрушение галереи. В результате произошедшего два сотрудника подрядной организации — монтажник и электросварщик ООО „Катюша“ (г. Воркута) — получили травмы, не совместимые с жизнью. По предварительной версии причиной произошедшего является несоблюдение необходимых мер безопасности и плана производства работ со стороны подрядной организации. Начато расследование», — рассказала Ксения Тиес, руководитель пресс-службы АО «Воркутауголь».

На место направлены пожарные, силы и средства военизированной горноспасательной части Печорского угольного бассейна.