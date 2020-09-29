Два человека погибли при обрушении перехода на шахте в Коми
ЧП произошло на поверхности шахты «Северная».
Фото, видео: ГУМЧС России по Республике Коми; 5-tv.ru
Обрушение перехода между зданиями произошло на поверхности шахты «Северная» в Воркуте, пишет Интерфакс со ссылкой на местное МЧС.
В результате ЧП есть погибшие — жертвами происшествия стали два человека.
«29 сентября при производстве демонтажных работ на промплощадке законсервированной шахты „Аяч-Яга“ компании „Воркутауголь“ произошло обрушение галереи. В результате произошедшего два сотрудника подрядной организации — монтажник и электросварщик ООО „Катюша“ (г. Воркута) — получили травмы, не совместимые с жизнью. По предварительной версии причиной произошедшего является несоблюдение необходимых мер безопасности и плана производства работ со стороны подрядной организации. Начато расследование», — рассказала Ксения Тиес, руководитель пресс-службы АО «Воркутауголь».
На место направлены пожарные, силы и средства военизированной горноспасательной части Печорского угольного бассейна.
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