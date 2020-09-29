Полиция задержала подозреваемых в убийстве тигра Павлика в Амурской области
Уникальный краснокнижный зверь был возвращен в дикую природу весной 2019 года.
Фото, видео: www.globallookpress / H. Schmidbauer; 5-tv.ru
В Амурской области задержаны подозреваемые в убийстве краснокнижного тигра. По данным следствия, возможных браконьеров двое. Животное ранили ночью, а утром охотники вернулись и добили хищника. Сами задержанные уверяют, что застрелили редкого зверя случайно — якобы испугались, увидев светящиеся глаза в темноте.
Корреспондент МИЦ «Известия» Егор Кильдибеков разбирался в запутанной истории. Подробности в репортаже.
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