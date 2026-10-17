ТАСС: отец погибшего в Египте ребенка сообщил о помощи дипломатов с репатриацией

Родители ребенка, погибшего в отеле во время отдыха в Египте, находятся на связи с российскими дипломатами — они помогают с организацией репатриации. Об этом журналистам ТАСС сообщил отец мальчика.

«Мы находимся в полном контакте с дипломатами в Шарм-эль-Шейхе. В частности, они помогают нам организовать отправку тела ребенка домой в кратчайшие сроки», — сказал он.

По словам мужчины, причиной гибели его сына стало длительное воздействие электрического тока. Линия электропередачи на территории отеля не была оборудована устройством защитного отключения, которое могло бы спасти жизнь ребенка.

От удара током пострадал еще один мальчик, он жив и находится в отеле. По факту гибели ребенка продолжаются следственные действия, местные власти не оказывают давления на родителей, а руководство сети отелей предлагало семье помощь. Семья надеется решить все юридические вопросы до отъезда из страны.

«Сейчас идет расследование произошедшего, проводятся допросы, но детали являются тайной следствия», — отметил отец.

Российский школьник скончался от удара током во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе. Пострадавший мальчик пытался его оттащить и тоже получил удар, после чего был госпитализирован. По словам друга семьи, инцидент произошел 14 октября у бассейна одного из отелей. Подросток качался на гамаке, затем прыгнул в траву и повредил высоковольтный кабель.

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