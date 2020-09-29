Путин: Отношения России и Белоруссии не подвержены времени и конъюнктуре

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Президент РФ заявил о беспрецедентном давлении и вмешательстве Запада во внутренние дела соседнего государства.

Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия; 5-tv.ru

Белоруссия подвергается беспрецедентному давлению и вмешательству во внутренние дела со стороны Запада. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии, который в режиме телемоста связал две страны.

«Сейчас с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре», — сказал президент РФ.

К участникам форума обратился и Александр Лукашенко.

«Глубоко убежден: белорусско-российские отношения и впредь будут развиваться последовательно и динамично. Именно в этом заинтересованы наши братские народы», — подчеркнул глава Республики Беларусь.

Тем временем, президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня встретился с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Аудиенция прошла в Вильнюсе, где Макрон находится с официальным визитом. Эксперты называют такие закулисные переговоры нарушением дипломатического протокола.

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