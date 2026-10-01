«Нет желания»: Путин заявил, что Киев не стремится остановить боевые действия

Президент отметил, что российская сторона была готова вернуться к диалогу после выборов.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Yevhen Kotenko; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Путин: Киев не проявляет желания приостанавливать боевые действия
Киев не стремится остановить боевые действия и возобновить переговоры. Об этом президент России Владимир Путин сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Похоже, просто нет желания приостанавливать эти боевые действия с той стороны (с украинской. — Прим. ред.)», — отметил Путин.
Президент рассказал, что ранее украинская сторона предлагала возобновить переговорный процесс. Россия, по его словам, была готова к диалогу сразу после выборов в Госдуму.
Однако, по словам главы государства, в дни голосования ВСУ активно пытались сорвать их. Путин заявил, что с 19 на 20 сентября на столицу было запущено более 1600 беспилотников. Также президент сообщил о гибели шести членов избирательных комиссий.
Ранее Владимир Путин заявил о том, что Россия не начинала конфликт в Украине, а напротив, оказалась вынуждена защищать себя.
Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 2 окт
- Одна из целей: Путин о важности нейтрального статуса Украины для России
- 1 окт
- Путин заявил, что Россия хочет завершить конфликт на Украине путем переговоров
- 1 окт
- «Ни в одной стране мира такого нет»: Путин о запрете русского языка на Украине
- 1 окт
- «Таких проблем, как в еврозоне, нет»: Путин о преодолении трудностей РФ
- 1 окт
- Путин: Трамп сделал России сложные предложения по украинскому урегулированию
- 1 окт
- Путин: ошибаться может каждый, но настаивать на ошибке может только идиот
- 1 окт
- «Постоянно разворовывают»: Путин о том, куда уходят деньги западных спонсоров Украины
- 1 окт
- «Тут диктатура»: Путин пошутил о попытке модератора прервать вопрос участника сессии
- 1 окт
- «Не заработать или украсть»: Путин о причинах сотрудничества России и Африки
- 1 окт
- «Сами не проводят»»: Путин о попытках Украины сорвать выборы в РФ
Читайте также
83%
Нашли ошибку?