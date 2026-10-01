Путин заявил, что Россия хочет завершить конфликт на Украине путем переговоров

Он также призвал Киев и его партнеров перестать обвинять Москву в нежелании вести процесс.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru
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Россия хочет урегулировать ситуацию на Украине путем переговорного процесса. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Конечно, нам бы хотелось все это как можно быстрее прекратить с помощью, причем, мирных переговоров», — сказал глава государства.
Российский лидер также призвал киевский режим и его западных спонсоров прекратить обвинять Москву в нежелании вести переговоры по урегулированию и принимать решения, исходя из «складывающихся на земле реалий».
Ранее Путин заявил, что Россия освободит оставшиеся 11% территории Донецкой Народной Республики. Он подчеркнул, что это произойдет значительно быстрее, чем об этом говорят в Европе.
О Международном дискуссионном клубе «Валдай»
Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Основная тема встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».
Клуб основан в 2004 году и назван по месту первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
За годы работы в заседаниях клуба приняли участие около десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран. С момента основания с участниками ежегодных заседаний традиционно встречается Владимир Путин.
С 2014 года «Валдай» перешел от формата «рассказа миру о России» к практико-ориентированной деятельности: формированию глобальной повестки и объективной оценке мировых политических и экономических проблем.
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