ТОП-3 самых модных и легких причесок для девочек в школу
Известный блогер Олеся Скиданчук поделилась лайфхаками, опробованными на собственных детях.
Фото, видео: Depositphotos / IgorVetushko; 5-tv.ru
Утренние сборы в школу — больная тема для всех современных родителей, обремененных массой обязательств. В особенности, матерей и отцов девочек. Ведь помимо трудного пробуждения и уговоров позавтракать сразу добавляется еще одна проблема — прически.
Известный блогер в Instagram, дважды мама Олеся Скиданчук специально для читателей 5-tv.ru продемонстрировала ТОП-3 способа сделать модную прическу дочке на каждый день или торжественное мероприятие.
Хвостики-«дракончики»
Если надоели пресловутые, классические хвосты, нужно дать волю фантазии. Например, сформировать их в «драконьем» стиле. Для это нужно всего лишь сделать прямой пробор, а после каждую из сторон разделить на еще более мелкие прядки. Далее — из каждой соорудить по миниатюрному хвостику и соединить между собой. При этом вытягивая вверх свободные отрезки волос так, чтобы между креплениями образовались бугорки. В конце украшаем бантиками.
«Шишечки»
Делим волосы на четыре равные зоны. На тех, что расположены возле лба, забираем два хвостика, далее на каждом из них плетем по две традиционных косички. Оставшиеся волосы — в два одинаковых хвоста. Затем присоединяем к ним косички: две перекрестным способом (из левого хвостика к правому и наоборот), две — параллельным. Убедившись, что пряди плотно закреплены, сооружаем из двух хвостов на теменной зоне «шишечки» как у балерины: переплетаем каждый жгутом, закручиваем вокруг основания и закрепляем шпильками.
Пучок «Для принцессы»
Для исполнения этой прически понадобится разделить волосы на поперечный пробор. Из волос на темечке и затылочной части головы собираем плотный хвост. На передней же плетем «ободок» — плотно прилегающую к голове косичку. К слову, необязательно делать ее традиционной. Можно поэкспериментировать: вместо того, чтобы накладывать пряди сверху, можно, напротив, подсовывать их одна под одну. Таким образом, наружная часть получается выпуклой и если «крылья» косички осторожно вытягивать — образуется красивый узор.
Доплетаем косу до конца и соединяем с большим хвостом. Далее надеваем на хвост поролоновый «бублик», распределяем свободные пряди равномерно по его окружности и сверху надеваем резинку в тон волос. Оставшиеся — закручиваем вокруг основания пучка. Сверху украшаем бантиками или заколочкой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прическа гимнасток и первоклассниц может привести к облысению. Врач Юлия Нагайцева рассказала, в чем опасность тугих хвостов и как избежать последствий.
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