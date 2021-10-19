ТОП-3 самых модных и легких причесок для девочек в школу

Утренние сборы в школу — больная тема для всех современных родителей, обремененных массой обязательств. В особенности, матерей и отцов девочек. Ведь помимо трудного пробуждения и уговоров позавтракать сразу добавляется еще одна проблема — прически.

Известный блогер в Instagram, дважды мама Олеся Скиданчук специально для читателей 5-tv.ru продемонстрировала ТОП-3 способа сделать модную прическу дочке на каждый день или торжественное мероприятие.

Хвостики-«дракончики»

Если надоели пресловутые, классические хвосты, нужно дать волю фантазии. Например, сформировать их в «драконьем» стиле. Для это нужно всего лишь сделать прямой пробор, а после каждую из сторон разделить на еще более мелкие прядки. Далее — из каждой соорудить по миниатюрному хвостику и соединить между собой. При этом вытягивая вверх свободные отрезки волос так, чтобы между креплениями образовались бугорки. В конце украшаем бантиками.

5-tv.ru

«Шишечки»

Делим волосы на четыре равные зоны. На тех, что расположены возле лба, забираем два хвостика, далее на каждом из них плетем по две традиционных косички. Оставшиеся волосы — в два одинаковых хвоста. Затем присоединяем к ним косички: две перекрестным способом (из левого хвостика к правому и наоборот), две — параллельным. Убедившись, что пряди плотно закреплены, сооружаем из двух хвостов на теменной зоне «шишечки» как у балерины: переплетаем каждый жгутом, закручиваем вокруг основания и закрепляем шпильками.

5-tv.ru

Пучок «Для принцессы»

Для исполнения этой прически понадобится разделить волосы на поперечный пробор. Из волос на темечке и затылочной части головы собираем плотный хвост. На передней же плетем «ободок» — плотно прилегающую к голове косичку. К слову, необязательно делать ее традиционной. Можно поэкспериментировать: вместо того, чтобы накладывать пряди сверху, можно, напротив, подсовывать их одна под одну. Таким образом, наружная часть получается выпуклой и если «крылья» косички осторожно вытягивать — образуется красивый узор.

Доплетаем косу до конца и соединяем с большим хвостом. Далее надеваем на хвост поролоновый «бублик», распределяем свободные пряди равномерно по его окружности и сверху надеваем резинку в тон волос. Оставшиеся — закручиваем вокруг основания пучка. Сверху украшаем бантиками или заколочкой.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прическа гимнасток и первоклассниц может привести к облысению. Врач Юлия Нагайцева рассказала, в чем опасность тугих хвостов и как избежать последствий.