Торговый центр горит в Новосибирске на улице Ипподромская. Очевидцы публикуют огненные видео в социальных сетях.

Сообщается, что пламя на торговое заведение перекинулось с гостиницы. Пожарным удалось своевременно локализовать возгорание.

Предварительно — пострадавших нет.

На месте ЧП работают экстренные службы.