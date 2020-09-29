Гостиница и торговый комплекс полыхают в Новосибирске — огненное видео
Пламя на торговое заведение перекинулось с отеля.
Фото, видео: МЧС России; Соцсети
Торговый центр горит в Новосибирске на улице Ипподромская. Очевидцы публикуют огненные видео в социальных сетях.
Сообщается, что пламя на торговое заведение перекинулось с гостиницы. Пожарным удалось своевременно локализовать возгорание.
Предварительно — пострадавших нет.
На месте ЧП работают экстренные службы.
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