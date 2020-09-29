Путин: Маски и социальная дистанция надоели, но коронавирус — опасный противник

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Российский лидер на совещании с правительством высказался о важности соблюдения мер защиты от COVID-19.

Фото, видео: Depositphotos / phonlamai; 5-tv.ru

Ношение масок и соблюдение социальной дистанции — это необременительные, но абсолютно необходимые средства защиты, которые позволят не вводить более строгие меры в период пандемии. Об этом сегодня еще раз напомнил Владимир Путин на совещании с правительством.

«Конечно, маски, социальная дистанции, тому подобное, тем более, изоляция, определенные и известные ограничения по местам учебы, работы, безусловно, — это все людям надоело, и я их прекрасно понимаю. Но, как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а поэтому и не всегда верят в то, что… весь мир столкнулся, и мы в России тоже, с очень опасным противником», — сказал Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила президенту, что правительство собирается продлить дополнительные выплаты медикам до конца года, но подход станет более выверенным.

«Те выплаты или те размеры выплат, которые сегодня установлены, могут быть сохранены, но они должны платиться за фактически отработанное время или фактически отработанную смену. Что это означает? Это означает, что если в течение месяца врач, например, получал 80 тысяч, количество ориентировочно смен составляет приблизительно 21, то тогда среднесменная выплата составляет 3880 рублей», - сказала Голикова.

Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, первые тестовые партии вакцины от COVID-19 уже поступили во все регионы.

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