«Мы не должны убивать своих детей»: Вдова Караченцова раскаялась, что села пьяной за руль

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Молодцова Анна
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Людмила Поргина заявила, что будет «молиться» за Михаила Ефремова, который нашел в себе силы признать свою вину в ДТП.

«Мы не должны убивать своих детей»: Вдова Караченцова раскаялась, что села пьяной за руль

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Заслуженная артистка РФ Людмила Поргина признала вину в том, что три года назад она села за руль своего автомобиля нетрезвой. Тогда актриса вместе со своим мужем Николаем Караченцовым попала в ДТП в Подмосковье, в котором ее ныне покойный супруг серьезно пострадал. Медицинская экспертиза показала в крови Поргиной 0,3 промилле алкоголя. За вождение в нетрезвом виде актрису на полтора года лишили водительских прав.

«Да, я сказала, что утром выпила шампанское, я не знала, что оно держится очень долго. Я всех людей, которые попали со мной в аварию, опекала, это мои друзья были, моя медсестра главная, моя подруга и, естественно, Коля. Мы не должны своими поступками убивать своих детей», — заявила актриса в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

В этой связи Поргина высказалась о ситуации с Михаилом Ефремовым. По ее признанию, она до последнего надеялась, что актер признает свою вину в смертельном ДТП на Смоленской площади. Как заявила актриса, все коллеги заслуженного артиста РФ дали себе слово не играть с ним в одних проектах, если он сможет избежать наказания. Однако, по словам Поргиной, после того, как Ефремов признал свою вину, его сразу же зауважали.

Она также отметила, что Ефремов вряд ли избежит сурового наказания, но она будет всячески его поддерживать.

«Я просто буду молиться за то, чтобы по его работе, по его поведению этот срок сократили, чтобы все-таки пришел, вернулся в эту жизнь порядочным человеком», — сказала Поргина.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Ефремова Эльман Пашаев спрогнозировал возможный срок приговора актеру.

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