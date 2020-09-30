«Взяла бутылку вина и ушла»: жених Софии Конкиной о событиях накануне трагедии

Жених дочери актера Владимира Конкина, которую похоронили во вторник на Пятницком кладбище в Москве, рассказал, что перед трагическими событиями София вышла из дома вечером, взяв с собой бутылку вина.

«Я работал в ночную смену. София это знала хорошо, чтобы вы понимали, я сотрудник сервиса „трезвый водитель“. Вечером я стал собираться на работу. А София взяла бутылку вина и ушла из дома», — сказал Михаил в интервью сайту KP.RU.

По его словам, женщина собиралась в бассейн, но пришла туда только в 11 часов вечера, и где она провела два часа до этого, он не знает. Пила ли его возлюбленная в тот вечер, Михаил ответить не смог.

«Я не знаю. Я с ней не пил», — признался жених дочери Конкина.

Он уточнил, что последние три месяца жил с Софией «как семья», и назвал «враньем» утверждения, что двое суток женщину никто не искал.

«Я пришел домой утром и сразу понял, что случилась беда. Я стал искать ее и нашел уже в больнице», — рассказал бойфренд Софии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что анализы показали наличие в крови и моче 32-летней дочери Владимира Конкина сильное успокоительное диазепам и более двух промилле алкоголя. София трагически погибла, захлебнувшись в бассейне.