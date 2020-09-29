В крови дочери Конкина обнаружили снотворное и алкоголь

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Валентин Черников
Эксклюзив 515

Стали известны результаты экспертизы наследницы актера, скончавшейся в результате несчастного случая.

В крови дочери Конкина обнаружили снотворное и алкоголь

Фото: Facebook.com/konkinasofia

Результаты анализов дочери Владимира Конкина Софьи показали наличие снотворного и алкоголя в ее крови и мочи. Об этом сообщают источники 5-tv.ru.

Как показали результаты химико-токсикологического исследования, в крови Конкиной присутствовало активное вещество диазепам, которое обладает седативным, снотворным, амнестическим действием. Кроме того, перед смертью девушка принимала алкоголь — 2,25 промилле. Наличие спиртного в ее организме подтвердили и анализы мочи — 2.96 промилле.

Неделей ранее наследница актера посетила плавательный бассейн в фитнес-центре «Джамп-клуб». Неизвестно почему, в момент занятий девушка оказалась на дне бассейна и, по предварительным данным, провела там около минуты. Дежурный тренер и посетители бассейна пытались оказать ей первую помощь: делали искусственное дыхание и массаж сердца. На 15 секунд у нее остановилось сердце. Вскоре Конкина задышала, но не пришла в сознание. Пострадавшую увезли в Боткинскую больницу. На следующий день после госпитализации девушка скончалась.

5-tv.ru подробно рассказывал, что произошло с девушкой.

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