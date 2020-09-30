Минфин собирается расширить доступ к данным о смерти граждан

Минфин РФ предлагает расширить перечень организаций, которым должны предоставляться данные о смерти граждан, зарегистрированные в Едином государственном реестре (ЕГР) записей актов гражданского состояния. Как сообщают «Известия», ведомство уже подготовило соответствующие поправки в федеральный закон «Об актах гражданского состояния».

Согласно документу, правом доступа к информации об умерших гражданах предполагается наделить Федеральную службу судебных приставов, Федеральную нотариальную палату, а также Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Как пояснили в Минфине, сейчас эти ведомства получают сведения о регистрации смерти из ЕГР ЗАГС по запросу, что в некоторых случаях препятствует своевременному исполнению полномочий.

«Оптимизация получения необходимых сведений, предусмотренная законопроектом, позволит ускорить процесс прекращения исполнительного производства, сократить расходы на его ведение, а также не допустить фактов мошенничества с доверенностями, прекратившими свое действие в связи со смертью доверителя», — цитирует издание пресс-службу Минфина.

Помимо этого, принятие законопроекта, по мнению разработчиков, позволит минимизировать личный контакт населения с учреждениями, что актуально в условиях угрозы распространения коронавируса. Сейчас граждане часто вынуждены уведомлять службы о смерти родственников лично.

В настоящее время предложения проходят стадию общественного обсуждения и межведомственного согласования. В случае положительного решения документ будет направлен на рассмотрение правительства, а затем — в Государственную думу.

В нижней палате парламента законопроект восприняли неоднозначно. Так, по мнению депутата от КПРФ Николая Харитонова, Минфин должен предоставить гарантии, что с расширением перечня лиц, имеющих доступ к информации об умерших не произойдет утечек персональных данных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который ограничивает возможности коллекторов при взыскании долгов с граждан.